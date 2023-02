Ausblick: Mit dem gestrigen Tagestief habe der DAX die erste Unterstützung punktgenau auf den Prüfstand gestellt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der deutsche Leitindex nun im ersten Schritt über die 15.400er Marke steigen - was im nachbörslichen Handel gestern Abend bereits gelungen sei. Im nächsten Schritt sollte die 15.500er Schwelle überboten werden, die zusammen mit der oberen Kante der offenen Kurslücke vom Donnerstag bei 15.509 einen Bremsbereich bilde. Direkt darüber müsste es anschließend auch über das aktuelle Jahreshoch bei 15.521 gehen, bevor ein Hochlauf bis 15.600 oder das Volumenmaximum bei 15.650/15.675 initiiert werden könnte.



Das Short-Szenario: Mit dem erfolgreichen Test der Haltelinie bei 15.274/15.270 sei die Bedeutung dieser Auffangzone, zu der auch die Volumenspitze bei 15.250/15.200 zähle, unterstrichen worden. Sollte der DAX unterhalb dieses Levels aus dem Handel gehen, müsste auf die untere Kante der Kurslücke vom Donnerstag bei 15.181 geachtet werden. Drehe der Index nach einem Gap-Close nicht nach oben, dürfte die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone rund um 15.150 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter sollte das Level um 15.095/15.084 stützend wirken. (08.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Dienstag mit einem Tagesverlust von 0,2% moderat abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX habe seine in der vergangenen Woche angestoßene Konsolidierung gestern fortgesetzt und weitere 25 Punkte auf einen Endstand bei 15.321 abgegeben. Dabei seien die Blue Chips mit dem Opening bei 15.360 zunächst über dem Vortagsschluss (15.346) in den Handel gestartet und noch vor dem Mittag auf das Intraday-Top bei 15.363 gestiegen. Dort seien die Kurse allerdings wieder nach unten abgedreht und hätten zum Handelsstart an der Wall Street auf das Tagestief bei 15.274 Punkten zurückgesetzt.