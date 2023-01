Nach einem lange Zeit lethargischen Handel sei am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe es im späten Handel auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Dezember geschafft. Vor allem die Aktien großer Banken hätten nach Quartalsberichten aus der Branche zugelegt. Zur Schlussglocke habe der Gewinn des Dow moderate 0,33 Prozent auf 34.302,61 Punkte betragen. Auf Wochensicht habe er es auf ein Plus von zwei Prozent gebracht, das sei die beste Börsenwoche seit zwei Monaten gewesen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien seien ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 1,1 Prozent tiefer geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt hingegen um 1,8 Prozent gestiegen, während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,07 Prozent nachgegeben habe.



Auf Unternehmensseite stünden zu Wochenbeginn die Aktien von Covestro im Fokus. Diese dürften nach einem überraschenden Verlust im vergangenen Geschäftsjahr deutlich im Minus starten. Zudem falle der Blick auf Rheinmetall. Hier steht die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine im Mittelpunkt. Zudem bleibe die Entwicklung der Autobauer Tesla, Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) & Co stark beachtet. Im Fokus stehe außerdem der Bitcoin. Dieser sei zuletzt wieder über die Marke von 20.000 Dollar geklettert.



Mit Material von dpa-AFX (16.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der gute Lauf des DAX im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte am Montag zunächst weiter gehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Mit Rückenwind der internationalen Börsen habe der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 15.157 Punkte taxiert. Das Plus von acht Prozent in diesem Jahr dürfte der DAX damit ausbauen.