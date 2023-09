Die US-Börsen hätten sich am Montag weiter erholt. Die Geschwindigkeit sei aber unterschiedlich gewesen. Während der weltweit bekannte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial moderat gestiegen sei, hätten der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen NASDAQ-Indices etwas deutlicher zugelegt. Insgesamt sei der Handel ruhig verlaufen. Wichtige Konjunkturdaten stünden erst wieder am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen auf dem Programm. In der kommenden Woche dann entscheide die US-Notenbank FED über die Leitzinsen.



Der Dow habe letztlich um 0,25 Prozent auf 34.663,72 Punkte zugelegt und sich damit den dritten Handelstag in Folge erholt. Der S&P 500 habe am Montag 0,67 Prozent auf 4.487,46 Punkte gewonnen und für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es um 1,19 Prozent auf 15.461,87 Punkte hochgegangen.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe sich am Dienstag mit einem Plus von 0,8 Prozent von seinen Vortagesverlusten erholt. Am Montag hätten noch Signale für eine mögliche Leitzins-Anhebung der japanischen Notenbank im kommenden Jahr ein Stück weit belastet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei hingegen um 0,2 Prozent gefallen und damit ähnlich wie der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong.



Im Fokus stehe heute nach den Oracle-Zahlen am Vorabend auch die Aktie des Konkurrenten SAP. Heute finde bei Nike die Hauptversammlung statt und bei Apple das wichtige Event um Neuvorstellungen. Die Renk Group plane den Börsengang. HelloFresh dürfte von einer Kaufempfehlung von JPMorgan profitieren. Die US-Bank habe die Papiere auf die "Analyst Focus List" gesetzt. SFC Energy könne sich über einen Folgeauftrag für Brennstoffzellen von Linc Polska freuen.



(Mit Material von dpa-AFX) (12.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 15.830 Punkte. Tags zuvor habe er sich zwischenzeitlich bereits auf 15.867 Punkte erholt, sei dann aber etwas zurückgekommen. Bei 15.917 Punkten liege aktuell die 50-Tage-Linie als Anlaufziel.Von der Wall Street würden vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben kommen. Allerdings bleibe "Zurückhaltung das Motto der Stunde" vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, habe Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erklärt. "Die Angst, jetzt Positionen einzugehen und am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist riesig."