Nach einer Berg- und Talfahrt hätten die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Plus geschlossen. Insgesamt bleibe die Stimmung aber angespannt angesichts der Rezessionsängste im Zuge einer hohen Inflation und steigender Leitzinsen. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe letztlich 0,64% auf 30.677,36 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,95% auf 3.795,73 Zähler zugelegt. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 1,47% auf 11.697,68 Punkte gestiegen.



In Asien hätten die Aktienmärkte zum Wochenausklang deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) lege im späten Handel etwas mehr als 1% zu. Auf Wochensicht steuere der Nikkei 225 auf ein zweiprozentiges Plus zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands habe im späten Handel knapp 1% zugelegt - seit vergangenem Freitag würden sich die Gewinne auf knapp 2% summieren. In der Sonderverwaltungszone Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) zuletzt um rund 1,5% geklettert. Sollte der Index bis zum Handelsende in dieser Höhe im Plus bleiben, wäre es ein Anstieg von etwas mehr als zweieinhalb Prozent in dieser Woche.



Auch zum Wochenschluss sei es terminseitig recht ruhig. Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) lege seine Halbjahreszahlen vor, bei Einhell Germay (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) finde die Hauptversammlung statt. Am Vormittag werde das ifo-Geschäftsklima für Juni veröffentlicht. Im Fokus dürfte die Aktie von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) stehen. Das Berliner Unternehmen habe am Vorabend eine heftige Gewinnwarnung veröffentlicht. Zudem dürfte der Blick einmal mehr auf die Impfstoffhersteller Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) und Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) fallen. Valneva habe am Donnerstag in der EU einen positiven Bescheid für seinen Corona-Impfstoff erhalten, bei Bavarian Nordic stehe weiter das Affenpocken-Thema im Blickpunkt. In den kommenden Tagen werde hier die Entscheidung der WHO erwartet, ob sie einer "Notlage von internationaler Tragweite" ausrufe. Und auch die Aktie der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) dürfte nach den starken des US-Rivalen FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) im Fokus stehen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auf eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau stehen am Freitag die Signale am deutschen Aktienmarkt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Indikationen des Brokers IG für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten über Nacht kontinuierlich zugelegt und würden rund eine Stunde vor Börsenbeginn eine Erholung des Leitindex von gut einem Prozent auf 13.050 Punkte erwarten lassen.