Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steckt nach wie vor in der Range 14.570 und 14.150 fest, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach Tagesschluss über 14.570/14.585 aktiviere der DAX Anschlusspotenzial bis ca. 14.800 (peak 15.000). Sollte der DAX zuvor 14.150 erreichen, habe er gute Chancen auf ein Reversal und neue Anstiegschancen Richtung 14.585, ggf. 14.800. Kleine DAX-Unterstützungen würden sich heute ausmachen lassen bei 14.440/14.430 und 14.385. Unter 14.275 werde die BNP Paribas heute DAX-Verkaufssignale für das Ziel 14.150 interpretieren. Mehr: Dass der DAX ab Mitte Dezember wieder steigen könnte, mahne auch der saisonale 20-jährige DAX Chart an. Diese potenzielle bald beginnende Zugewinnphase (ab Montag) könnte dann bis in die erste Januarwoche hineinreichen. (14.12.2022/ac/a/m)

