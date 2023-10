Die Kerninflation sei erneut zurückgefallen. Sie sei von 4,3 auf 4,1 Prozent gesunken. Diese Rate werde von der FED besonders beachtet. Sie gebe den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet würden.



An der Börse kämen die Daten nicht gut an, denn sie könnten die US-Notenbank dazu bringen, doch noch einmal in diesem Jahr zu erhöhen. Habe der Markt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinsanhebung 2023 vor den Daten bei 26 Prozent gesehen, seien es jetzt 40 Prozent.



Vor allem bei den zinssensitiveren Werten wie den Immobilienunternehmen oder den Internetkonzernen mache sich dies bemerkbar. Vonovia, vormittags noch bei 23,59 Euro, notiere aktuell nur noch bei 23,09 Euro.



Der DAX notiere zur Stunde bei 15.480 und damit wieder unterhalb der wichtigen 15.500-Punkte-Marke. Wichtig wäre, wenn er oberhalb davon schließen könnte, da dadurch die Wahrscheinlichkeit wachse, auch GD50 und GD200 im Bereich von 15.630 zurückzuerobern.



Die Tatsache, dass die Kerninflation weiter zurückgehe, spreche dafür, dass sich die Märkt bald wieder umorientieren würden. Die Anleger, gerade in den USA, würden vor allem auf die Berichtssaison schauen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Der DAX habe daher weiter die Chance, in Richtung 15.650 zu laufen. (12.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Inflation in den USA verharrt auf hohem Niveau, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Laut jüngsten Daten seien die Preise im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Kerninflation habe sich gemäß den Erwartungen entwickelt - trotzdem müsse der DAX große Teile seiner Tagesgewinne wieder abgeben. Der Euro verliere an Boden.Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent gestiegen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitgeteilt habe. Volkswirte hätten im Schnitt eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich seien die Preise um 0,4 Prozent gestiegen, während Analysten mit 0,3 Prozent gerechnet hätten.