Auf der Terminseite sei es ansonsten sehr ruhig. Im Blickpunkt stehe weiter die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985). Das Unternehmen habe am Donnerstag nach einem Etappensieg vor Gericht den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder aufgenommen. Der Airbus-Rivale Boeing (ISIN US0970231058 / WKN 850471) sehe sich mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert. Dieses Mal gehe es um einen Bolzen im Ruderkontrollsystem des Modells 737 MAX. Berenberg bleibe derweil für Linde (ISIN IE000S9YS762 / WKN A3D7VW) zuversichtlich. Das Analysehaus habe das Kursziel von 415 auf 440 Dollar erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt.



Im Fokus stünden im DAX zudem SAP / ISIN: DE0007164600 WKN: 716460 und Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610). Beide Titel hätten es unter die Top 100 der teuersten börsennotierten Konzerne der Welt des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY geschafft. Zudem bleibe spannend, ob die nach massivem Ausverkauf zuletzt wiedererstarkten Titel von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) und Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) weiter zulegen könnten.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag zunächst in Rekordlaune präsentiert, seien am Ende aber kaum verändert aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,1 Prozent höher bei 37.710,10 Zählern geschlossen. Für das Jahr 2023 stehe bislang ein Gewinn von knapp 14 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe sich nahezu unverändert bei 4.783,35 Punkten gezeigt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei am Ende mit 0,1 Prozent im Minus aus dem Handel bei 16.898,47 Zählern gegangen.



Die Börsen Asiens hätten am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 0,4 Prozent geklettert. In Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) am Freitag hingegen leicht um 0,1 Prozent gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe mit einem Minus von 0,2 Prozent geschlossen. (29.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Große Bewegungen sind beim DAX zum Jahresende nicht mehr zu erwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bereits am Donnerstag habe sich der deutsche Leitindex kaum verändert präsentiert. Am Ende sei er mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 16.701,55 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Freitagmorgen taxiere der Broker IG den DAX 0,1 Prozent im Plus bei 16.715 Zählern.