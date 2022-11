Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine eher abwartende Haltung im Vorfeld der US-Inflationszahlen könnte es an den Aktienmärkten geben, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe der DAX seine Gewinnserie allerdings fortgesetzt und deutlich im Plus geschlossen. Damit halte er sich komfortabel oberhalb des unlängst überwundenen Abwärtstrends, der heute bei 13.210 Punkten verlaufe.Positiv hervorzuheben sei zudem, das ein Retracement, das letzte Impulshoch und die 200-Tagelinie im Bereich 13.552 bis 13.618 hätten überwunden werden können. Damit sei der Weg frei Richtung 14.000. Voraussetzung dafür dürfte aber sein, dass die US-Inflation im Trend weiter nachlasse und nicht höher ausfalle als erwartet. (09.11.2022/ac/a/m)