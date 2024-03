Derweil würden die Streiks bei der Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) in eine neue Runde gehen. Kaum sei der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, rufe die Kabinengewerkschaft Ufo die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für diesen Dienstag und Mittwoch zum Streik auf.



Im Blickfeld der Anleger dürfte außerdem weiterhin die Aktie von HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) stehen. Die Aktie sei zuletzt massiv eingebrochen, nachdem die Mittelfristziele kassiert worden seien, Analysten hätten reihenweise die Kursziele reduziert.



Und auch die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) dürfte im Fokus bleiben. Der Versicherungskonzern Allianz starte am heutigen Montag sein Aktienrückkaufprogramm für bis zu einer Milliarde Euro.



Die US-Börsen hätten am Freitag unter Druck gestanden. Der Dow Jones (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,2 Prozent auf 38.772,69 Zähler verloren. Noch stärker sei es beim marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) nach unten gegangen. Dieser habe 0,7 Prozent auf 5.123,69 Zähler nachgegeben. Am stärksten habe aber die Technologiewerte verloren. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 1,5 Prozent auf 18.018,45 Punkte eingebüßt.



In Asien hätten sich die Börsen am Montagmorgen uneinheitlich entwickelt. Der japanische Aktienmarkt habe unter einem schwächer als erwarteten Wirtschaftswachstums des Landes gelitten. Der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Ende 2,2 Prozent auf 38.820,49 Zähler verloren. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe hingegen im späten Handel 0,8 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe zuletzt sogar 1,3 Prozent im Plus notiert. (11.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitag mit einem Minus von 0,2, Prozent auf 17.814,51 Zähler aus dem Handel gegangen, auf Wochensicht stand ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zum Wochenstart dürften sich die Gewinnmitnahmen aber erst einmal weiter fortsetzen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent tiefer bei 17.715 Zählern.Auf der Terminseite sei es am Montag derweil recht ruhig. Auf dem Programm stünden einige Quartalszahlen: Es würden unter anderem Hypoport (ISIN DE0005493365 / WKN 549336), Atoss Software (ISIN DE0005104400 / WKN 510440) und am Abend nach US-Börsenschluss Oracle (ISIN US68389X1054 / WKN 871460) berichten.