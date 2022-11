Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ohne die Hilfestellung aus den USA kam der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erstaunlich gut klar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei den deutschen Standardwerten mit 14.571 Punkten ein neues Verlaufshoch gelungen. Das Minigap bei 14.446/14.448 Punkten unterstreiche die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Man solle den Tag zwar bekanntermaßen nicht vor dem Abend loben, doch bisher habe sich der saisonale Rückenwind durch "Thanksgiving" voll ausgezahlt. Während die deutschen Standardwerte seit Montag um 1% hätten zulegen können, stehe in den USA beim S&P 500® sogar ein Kursplus von 1,8% zu Buche. Gerade in den USA habe der "Black Friday" aber insgesamt sechs Mal in den letzten zehn Jahren mit Gewinnmitnahmen geglänzt. Seit 2018 habe der Freitag nach "Thanksgiving" sogar stets Kursverluste gebracht. Charttechnisch verharre der MACD beim DAX® auf historisch hohem Level, während der RSI seit Anfang November in seiner oberen Extremzone notiere. Dennoch sei der Aufwärtstrend der letzten Wochen absolut intakt, sodass das Hoch von Anfang Juni bei 14.709 Punkten den nächsten Widerstand markiere. Tradingorientierte Anlegerinnen und Anleger können die oben genannten Kurslücke heranziehen, um bestehende Engagements engmaschig abzusichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (25.11.2022/ac/a/m)



