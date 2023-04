Ausblick: Mit dem Intraday-Top bei 15.726 habe der DAX gestern bereits Kurs auf das bisherige Jahreshoch bei 15.737 Punkten genommen.



Das Long-Szenario: Könne der Index heute an die jüngsten Aufwärtstendenzen anknüpfen, müsste es zunächst erneut über das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 und das März-Top bei 15.706 gehen. Von dort sollte sich das Aktienbarometer dann in Richtung des aktuellen 2023er Tops abdrücken. Gelinge der Sprung auf eine neue Jahresbestmarke, hätten die Kurse Platz bis an die runde 16.000er Barriere, die zusammen mit dem 2021er August-Hoch einen Bremsbereich bilde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte nun wieder die 15.600er Marke stützend wirken. Falle der DAX jedoch unter diesen Halt (wichtig: per Tagesschluss), könnte es zu einem Rücksetzer an das Volumenmaximum bei 15.500/15.475 kommen. Würden die Blue Chips unterhalb von 15.475 aus dem Handel gehen, dürfte der kurzfristige GD50 (aktuell bei 15.347) auf den Prüfstand gestellt werden. Weite sich die Korrektur anschließend aus, würde die Haltezone um 15.300/15.298 in den Fokus rücken. Sollten die Kurse auf diesem Niveau ebenfalls keinen Halt finden, müsste auf die Volumenspitze bei 15.250/15.225 geachtet werden. (12.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am gestrigen Dienstag mit einem Tagesgewinn von 0,4% in die neue Woche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die deutschen Blue Chips seien gestern mit neuem Schwung aus dem langen Osterwochenende zurückgekommen. Dabei seien die Notierungen schon zum Opening bei 15.710 mit einem 112 Punkte breiten Aufwärts-Gap in den Handel gestartet und hätten direkt nach der Eröffnung das Tageshoch bei 15.726 Punkten markiert. Von dort sei der Index allerdings noch einmal nach unten abgedreht und am frühen Nachmittag auf das Tagestief bei 15.626 Zählern gefallen, sodass auch die frische Kurslücke bis auf 28 Punkte wieder geschlossen worden sei.