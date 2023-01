Ausblick: Obwohl größere Impulse zum Wochenstart ausgeblieben seien, habe der DAX an die Gegenbewegung vom Freitag anknüpfen können.



Das Long-Szenario: Mit der Rückeroberung des Bremsbereichs um 15.095/15.084 Punkte stelle sich der Fokus jetzt auf das offene Gap zwischen 15.134 und 15.182 Zählern, das gestern bereits angesteuert worden sei. Nach einer vollständigen Schließung hätten die Notierungen Platz bis an die Volumenspitze bei 15.225/15.250, die bei 15.270 zusätzlich vom aktuellen Januar-Hoch verstärkt werde. Gelinge der Break (wichtig: per Tagesschluss), könnte ein Hochlauf bis 15.500/15.600 Punkte folgen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zunächst auf die Haltezone um 15.095/15.084 geachtet werden. Falle der DAX unter dieses Level, müsste mit einem Rücksetzer an die 15.000er Schwelle gerechnet werden. Unterhalb der Tausendermarke könnte der Bereich um 14.935/14.925 Punkte auf den Prüfstand gestellt werden. Sollten die Notierungen dort keinen Halt finden, ließe sich die nächste Unterstützung am 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Punkten antragen. Eine Etage tiefer sollte ein Test der 14.800er Marke einkalkuliert werden, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis zum Juni-Hoch (14.709 Punkte) kommen könnte. (24.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ist am gestrigen Montag mit moderaten Gewinnen (+0,5%) in die neue Woche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der DAX am Freitag noch 0,8% habe zulegen können, sei die Tagesbilanz gestern verhaltener ausgefallen. Nach dem Opening bei 15.077 Punkten seien die Notierungen zwar auf das Intraday-Top bei 15.146 Punkten gestiegen, hätten dort aber nach unten abgedreht. Im Tief sei es bis auf 15.023 Punkte hinuntergegangen, womit das 43-Punkte-Gap vom Handelsstart direkt wieder geschlossen worden sei. Nach einem weitgehend impulsarmen Handel habe sich der deutsche Leitindex schließlich am späten Nachmittag auf den Endstand bei 15.103 Punkten geschoben.