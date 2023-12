Der Dow Jones sei um +1,47% und der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +0,38% geklettert. Der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) sei um -0,23% gefallen.



Lufthansa habe die Pläne, einen externen Investor für die Wartungstochter Lufthansa Technik an Bord zu nehmen, beerdigt. Insbesondere angesichts neuer Marktchancen bei Triebwerken setze das Unternehmen dagegen auf ein ambitioniertes Wachstumsprogramm in Eigenregie.



Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB wolle in den kommenden Jahren stark von Megatrends wie dem nachhaltigen Umbau der Wirtschaft (Elektrifizierung) oder dem Personalmangel (Automatisierung) profitieren und sein Wachstum entsprechend beschleunigen. Im neuen Geschäftsjahr 2023/24 solle der Umsatz organisch um 4% bis 8% steigen, in den kommenden Jahren um 6% bis 9%.



Der Euro habe sich nach den positiven Inflationsdaten gegenüber dem US-Dollar abgeschwächt und sei unter die Marke von EUR/USD 1,09 gesunken.



Beim OPEC+-Treffen hätten sich die Ölproduzenten auf Förderkürzungen von nahezu 2 Mio. Barrel pro Tag für Anfang 2024 geeinigt. Weitere Kürzungen würden auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Ölpreise seien danach ins Minus gedreht. (01.12.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Preisrückgang in den Euroländern stützte die dortigen Aktienmärkte, so die Analysten der Nord LB.Der spanische Leitindex IBEX sei gestern auf ein Fünf-Jahres-Hoch geklettert, der italienische FTSE MIB habe zeitweise sogar ein 15-Jahres-Hoch erreicht. In Deutschland habe der DAX die Gewinne weiter ausbauen können, während der MDAX in Rot erschienen sei.Der DAX sei um +0,30% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +0,14% gestiegen. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei um -0,50% gesunken. Dow Jones ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht habe, habe es an der Technologiebörse Nasdaq leichte Rückgänge gegeben.