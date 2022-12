Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine Gewinne aus dem frühen Handel nach den US-Inflationsdaten massiv ausgebaut und notiert rund zwei Prozent im Plus, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Die Kernrate - also ohne Energie und Lebensmittel - habe bei 6,0 Prozent und damit ebenfalls unter den Erwartungen gelegen. Dabei würden sich inzwischen auch Basiseffekte positiv bemerkbar machen, da bereits im vergangenen November der deutliche Preisanstieg begonnen habe.Dank der geringer als erwarteten Inflation könnte der Druck auf FED und EZB abnehmen, die Zügel weiter straff anzuziehen. Das sorge an der Börse für Erleichterung und lasse sowohl die US-Futures als auch den DAX nach oben schießen. (13.12.2022/ac/a/m)