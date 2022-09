Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem seltenen Phänomen zweier "outside days" in Folge konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenende Kapital schlagen und die Schlüsselmarke von 13.050 Punkten zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das habe gleich mehrere Implikationen: Zum einen liege damit eine kurzfristige Bodenbildung vor. Der Abschluss der zuletzt diskutierten Stabilisierungsphase werde durch den Point & Figure-Chart zusätzlich untermauert, wo mit einer erfolgreichen unteren Umkehr ein neues Kaufsignal entstanden sei. Zum anderen stehe unter dem Strich die zweite weiße Wochenkerze in Folge zu Buche. Doch nicht nur das: Beide Wochen würden zudem über markante untere Schatten verfügen, d.h. von den fast deckungsgleichen Wochentiefs bei 12.604/12.617 Punkten hätten sich die deutschen Standardwerte jeweils deutlich lösen können. Letztlich spiegele sich hierin der unterstützende Charakter der 12.600er-Marke wider. Auf der Oberseite stecke dagegen die 200- Wochen-Linie (akt. bei 13.289 Punkten) die nächste Anlaufmarke ab. Die oben genannte Bodenbildung halte sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 400 Punkten bereit, sodass perspektivisch sogar das Abwärtsgap bei 13.510/13.526 Punkten ins Blickfeld rücken dürfte. Zusätzliche Hoffnung wecke die positive Divergenz seitens der Relativen Stärke (Levy). (12.09.2022/ac/a/m)



