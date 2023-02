Nachrichten von Unternehmen und Empfehlungen von Banken:



Die Aufmerksamkeit der Anleger in Deutschland richte sich auf die Quartalsergebnisse der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000), die den Markt etwas enttäuscht hätten. Die schwächeren Ergebnisse seien vor allem auf schwächere Ergebnisse aus dem Investmentbanking, höhere Kosten und fehlende Details zum Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen. Der CEO der Bank habe hinzugefügt, dass die Bank die Möglichkeit eines Personalabbaus nicht ausschließe.



Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) habe heute gute Zahlen gemeldet und die Aktien des Unternehmens würden heute um fast 6,5% steigen. Gute Daten und die gestrige Entscheidung der US-Notenbank, die die Stimmung rund um Technologieunternehmen unterstützt habe, würden heute für einen starken Kursanstieg der Aktie sorgen. Das Unternehmen habe die Prognosen für das nächste Jahr angehoben und hinzugefügt, dass die Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie nicht nachlasse.



Die Futures auf den DAX / DE30 würden heute höher notieren, wobei der Index über die Konsolidierungszone ausbreche und den Widerstand des 78,6%-Retracements überwinde. (Quelle: xStation5 von XTB) (02.02.2023/ac/a/m)







Die europäischen Märkte würden sich am Donnerstag in bester Stimmung zeigen. Nach der gestrigen bullishen Reaktion auf die FOMC-Entscheidung würden die Anleger in Europa weiter kaufen. Wir haben einen sehr interessanten Tag vor uns, was den Wirtschaftskalender betrifft, so die Experten von XTB. Die BoE-Entscheidung sei im Einklang mit den Erwartungen ausgefallen. Um 14:15 Uhr werde man den Zinsentscheid der EZB erfahren. Der Konsens für die EZB-Entscheidung liege bei 50 Basispunkten. Nach dem Börsenschluss an der Wall Street werde man die Zahlen für das 4. Quartal 2022 erfahren, unter anderem von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F).