Ausblick: Der DAX sei nach dem starken Jahresauftakt zuletzt in eine Konsolidierung übergegangen und schiebe sich dabei knapp über der runden 15.000er Marke seitwärts.



Das Long-Szenario: Um die Schiebezone nach oben aufzulösen, müssten die Kurse nun zunächst das gestrige Tageshoch überbieten und das offene Gap vom 19. Januar bei 15.182 Punkten schließen. Darüber wäre ein Sprint an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten möglich, die zusammen mit dem aktuellen Januar-Hoch bei 15.270 Punkten einen Widerstand bilde. Gelinge der Break, wäre ein Anstieg in Richtung Volumenmaximum bei 15.650 Punkten möglich.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte die Haltezone bei 15.095/15.084 Punkten zunächst stützend wirken. Eine Etage tiefer könnte es zu einem Test der runden 15.000er Marke kommen. Fänden die Blue Chips dort keinen Halt, müsste ein Rückfall an die Haltestelle bei 14.935/14.925 Punkten einkalkuliert werden. Die nächsten charttechnisch relevanten Unterstützungen wären anschließend am 2021er Oktober-Tief bei 14.819 Punkten und an der 14.800er Marke zu finden. Sollte der DAX unter diese Haltelinie fallen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709 Punkte) und Dezember-Top (14.676 Punkte) in Betracht gezogen werden. (27.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach zwei verhaltenen Sitzungen konnte der deutsche Leitindex gestern wieder einen Gewinn (+0,3%) verbuchen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während die deutschen Blue Chips am Mittwoch die 15.000er Barriere und damit die untere Begrenzung der jüngsten Schiebezone auf den Prüfstand gestellt hätten, seien die Kurse mit dem Tageshoch bei 15.152 Punkten gestern an die obere Begrenzung gestiegen. Dabei seien die Notierungen schon zur Eröffnung (15.146 Punkte) mit einem 64-Punkte-Gap in den Handel gestartet, hätten am Mittag aber zunächst auf 15.069 Punkte zurückgesetzt. Zum Xetra-Schluss habe der DAX bei 15.133 Zählern notiert.