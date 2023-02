Ausblick: Mit dem gestrigen Kursschub habe der deutsche Leitindex einen Großteil der Verluste vom Freitag wieder aufgeholt.



Das Long-Szenario: Um den Sprung über die Volumenspitze bei 15.225/15.250 und die 15.300er Schwelle zu bestätigen, sollten die Kurse jetzt auch per Tagesschluss über die 15.400er Barriere steigen. Im nächsten Schritt müsste dann das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief) bei 15.475/15.500 überboten werden. Dieser Bremsbereich sei gestern zwar bereits angesteuert worden, habe jedoch noch nicht überwunden werden können. Sobald der Index oberhalb von 15.500 aus dem Handel gehe, hätten die Blue Chips indes Platz bis an das bisherige Jahreshoch bei 15.659 Punkten.



Das Short-Szenario: Falle das Aufwärtsmomentum hingegen wieder in sich zusammen (und der DAX unter 15.300 Punkte), würden sich die Blicke direkt auf die Volumenspitze bei 15.250/15.225 richten. Unterhalb dieser Haltezone müsste mit einem Test der 15.200er Marke gerechnet werden. Darunter sollte das Tagestief vom Freitag bei 15.162 stützend wirken. Würden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt finden, könnte ein anschließender Rücksetzer in Richtung der Auffangzone um 15.095/15.084 nicht ausgeschlossen werden. (28.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat zum Wochenstart eine Gegenreaktion gezeigt und 1,1% auf 15.381 Punkte zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX am Freitag 1,7% an Wert verloren habe und dabei an die 15.200er Marke zurückgefallen sei, seien die Blue Chips gestern wieder nach oben abgedreht. Schon zum Opening bei 15.352 Zählern - gleichzeitig auch das Tagestief - hätten die Kurse 142 Punkte über dem Vortagsschluss (15.210) notiert, womit ein neues Aufwärts-Gap im Chart entstanden sei. In der Spitze seien die Notierungen bis auf 15.481 Zähler gestiegen, hätten dieses Niveau aber nicht halten können. Stattdessen sei der DAX zur Schlussglocke knapp unter die 15.400er Marke zurückgefallen.