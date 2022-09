Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Kursverlusten zuletzt startet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag eine Gegenbewegung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Mit einem Plus von knapp 1% löse sich der deutsche Leitindex damit von den jüngsten Tiefs. Angesichts der zahlreichen Risiken im Markt sei es aktuell aber noch deutlich zu früh, um von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen. Die Rekordinflation, steigende Zinsen und die Rezessionsangst würden die Anleger nach wie vor verunsichern. Hinzu kämen die politischen Unsicherheiten und die Energiekrise. Dennoch würden sich mittlerweile erste Schnäppchenjäger wieder aus der Deckung wagen. (27.09.2022/ac/a/m)

