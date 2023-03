Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr zeigte sich ungeachtet des Plus, das der DAX gestern verbuchen konnte, dass gute konjunkturelle Datenveröffentlichungen nicht durchweg positiv auf den Aktienmarkt wirken können, so die Analysten der Helaba.Denn mit verbesserten Daten steige auch die Erwartung höherer Zinsen und diese belaste latent. Unter technischen Gesichtspunkten sei zu beachten, dass der DAX jüngst zwar ein neues Impuls- und Jahreshoch bei 15.706 markiert habe, Anschlusskäufe und eine beschleunigte Bewegung in Richtung 15.800 oder gar 16.000 Punkte aber bislang Fehlanzeige geblieben seien.Derweil bestehe weiterhin die Gefahr von Rücksetzern, die zunächst bis 15.250 oder 15.150/60 reichen könnten. Das Bild der technischen Indikatoren helle sich derweil auf, was auf Chancen hinweise, sollte der Sprung über den Bereich 15.700 nachhaltig gelingen. (09.03.2023/ac/a/m)