Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Gewinnmitnahmen in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor dem Hintergrund des zwischenzeitlich erreichten Kurszuwachses von mehr als 10% stelle diese Entwicklung aber alles andere als eine Überraschung dar. Die letzte Woche gerissene Aufwärtskurslücke (15.264 zu 15.222 Punkte) bilde nun einen ersten Rückzugsbereich. Im Zusammenspiel mit dem Verlaufshoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) entstehe sogar eine wichtige Bastion, welche gestern ihren unterstützenden Charakter bereits unter Beweis gestellt habe. Die alte und an dieser Stelle bereits oftmals diskutierte Unterstützungszone zwischen 15.000 und 14.800 Punkten definiere darüber hinaus einen weiteren wichtigen charttechnischen Halt. Erst ein Rebreak dieser Zone würde den guten Jahresauftakt ernsthaft gefährden. Ansonsten sei auffällig, dass das Aktienbarometer den zweiten Handelstag in Folge innerhalb der Handelsspanne vom vergangenen Donnerstag verharrt habe. Die Begrenzungen der beschriebenen "inside candles" würden also wichtige Leitplanken vorgeben. Während diese auf der Unterseite erneut zu der oben genannten Kurslücke führen würden, diene auf der Oberseite das jüngste Verlaufshoch bei 15.521 Punkten als Signalgeber für eine Fortsetzung der Jahresauftaktrally. (07.02.2023/ac/a/m)



