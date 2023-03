Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "reversal" von vorgestern sowie die Rückkehr in die Bollinger Bänder (untere Begrenzung akt. bei 14.731 Punkten) haben ihre Wirkung auf den DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) nicht verfehlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie wichtig die Schlüsselzone bei 14.800/15.000 Punkten sowohl aus Sicht des Point & Figure-Charts als auch des Standardkursverlaufes sei, hätten die Analysten in den letzten Tagen immer wieder betont. Nachdruck verleihe der aktuellen Gegenbewegung darüber hinaus die jüngste Aufwärtskurslücke bei 14.980/15.056 Punkten. Das beschriebene Gap diene zukünftig als erste Unterstützung und unterstreicht die Relevanz der diskutierten Schlüsselzone nochmals zusätzlich. Auf der Oberseite falle indes das gestrige Tageshoch bei 15.253 Punkten ins Auge. Damit habe das Aktienbarometer den Kreuzwiderstand aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.267 Punkten) und dem Januarhoch (15.270 Punkte) erreicht. Eine erfolgreiche Rückeroberung lege nach Erachten der Analysten den Grundstein für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsreaktion, zumal sich auch die US-Indices (z.B. S&P 500® und NASDAQ 100®) von ihrer konstruktiven Seite zeigen würden. Im Erfolgsfall markiere beim DAX® das Abwärtsgap bei 15.496/15.535 Punkten das nächste Anlaufziel. (22.03.2023/ac/a/m)