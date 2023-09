Ausblick: Mit dem Rückfall an den GD200 habe der deutsche Leitindex auf Wochensicht rund 2% an Wert verloren.



Das Long-Szenario: Könne der DAX den erfolgreichen Test des GD200 in neue Aufwärtsimpulse umwandeln, sollte es im ersten Schritt über 15.600 und im zweiten auch gleich über das Volumenmaximum im Bereich der 15.700er Marke gehen. Sobald die Blue Chips oberhalb des März-Hochs bei 15.706 aus dem Handel gehen würden, wäre Raum für einen Sprint an den nächsten Widerstand bei 15.796/15.810 Punkten. Darüber würde der GD50 mit der 15.900er-Schwelle in den Fokus rücken. Oberhalb des mittelfristigen GD100 (aktuell bei 15.935) könnte die 16.000er Marke mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 angesteuert werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite gelte es dagegen, auf den GD200 bei aktuell 15.549 zu achten. Ein Schlusskurs unterhalb des langfristigen Durchschnitts könnte den nächsten Rücksetzer in Richtung September- bzw. August-Tief (15.469) auslösen. Finde der DAX dann auch am Juli-Tief (15.456) und/oder an der 15.400er Marke keinen Halt, müsste mit einer Fortsetzung der Korrektur bis an die runde 15.000er Barriere gerechnet werden. Eine Etage tiefer würde schließlich das März-Tief (14.458) warten. (25.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag mit einem Minus von 0,1% auf 15.557 Zähler ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe dem jüngsten Abwärtstrend auch am letzten Tag der Handelswoche nichts entgegensetzen können. Im Gegenteil - nachdem die Notierungen mit einem weiteren Abwärts-Gap bei 15.473 in die Sitzung gestartet seien (Vortagsschluss bei 15.572), seien die Blue Chips auf ein neues September-Tief bei 15.472 zurückgefallen. Gleichzeitig habe der Index damit vorübergehend unter der 200-Tage-Linie notiert, die jedoch mit dem Schlusskurs bei 15.557 - am Nachmittag habe der DAX einen Großteil der vorher angefallenen Verluste wieder aufgeholt - hauchdünn verteidigt worden sei.