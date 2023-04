Laut dem Marktbeobachtern würden die 16.000er Marke und das Rekordhoch von 16.290 Punkten das Thema der Stunde am deutschen Aktienmarkt bleiben. Besonders im Fokus in diesem Zusammenhang stehe die Berichtssaison. Nach einem insgesamt recht erfreulichen Start nehme die Zahl der zur Veröffentlichung stehenden Quartalszahlen in dieser Woche langsam zu.



Aus dem DAX würden am Mittwoch Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) und Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Quartalszahlen vorlegen. Am Donnerstag würden Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) folgen, ehe am Freitag Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) die Bücher öffnen würden. Dazu kämen zahlreiche Werte aus der zweiten und dritten Reihe.



Ebenfalls im Fokus: Zu Wochenbeginn könnten auch Impulse vom ifo-Geschäftsklimaindex kommen. Bei dem deutschen Stimmungsbarometer würden Experten von einer erneuten Verbesserung ausgehen.



Mit einem etwas leichteren Auftakt dürfte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wie zuletzt im Bereich unterhalb 15.900 Punkten bewegen. Frische Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten sollten im Tagesverlauf für neue Impulse beim Leitindex sorgen.