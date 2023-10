Ausblick: Mit dem gestrigen Wochenstart habe der deutsche Leitindex einen kleinen Teil der Verluste vom Freitag wieder aufgeholt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite könnten die ersten Hürden unverändert am Juli- sowie am August-Tief (15.456 bzw. 15.469) angetragen werden, wobei ein Ausbruch über dieses Level mit einem Sprung über das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 bestätigt werden sollte. Darüber wäre Raum bis an das neue Oktober-Hoch bei 15.575, bevor es wieder um die 15.600er Marke und den GD200 (15.644) gehen würde. Einen erfolgreichen Trendwechsel vorausgesetzt, könnte sich ein Sprint an das Volumenmaximum bzw. an das März-Top bei 15.706 anschließen.



Das Short-Szenario: Nachdem das offene Gap aus der Vorwoche gestern vollständig geschlossen worden sei, sei der erste Halt nun wieder am September-Tief bei 15.139 zu finden. Würden die Kurse diesen Halt verlieren, müsste ein Test der runden 15.000er Schwelle einkalkuliert werden. Gehe der schief, dürften das Oktober-Tief bei 14.948 und/oder das 2022er März-Hoch bei 14.925 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor weitere Abgaben einen Rücksetzer bis in den Bereich des Juni-Hochs aus dem Vorjahr bei 14.709 auslösen könnten. (17.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte die Bären zum Wochenauftakt abschütteln und 0,3% auf 15.238 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips am Freitag noch ein klares Minus hätten verbuchen müssen, hätten sich die Notierungen am gestrigen Montag wieder von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Bei 15.219 mit ersten Gewinnen gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 15.187), seien die Kurse allerdings zunächst auf das frühe Tagestief bei 15.103 Punkten gefallen. Anschließend seien die Notierungen über weite Strecken seitwärts gelaufen, bevor eine festere Wall Street dem DAX neuen Rückenwind verliehen habe. In der Spitze sei der Index bis auf 15.272 gestiegen und schließlich bei 15.238 in den Feierabend gegangen.