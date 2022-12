Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe am Mittwochmorgen 0,7 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,3 Prozent gestiegen und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,7 Prozent gewonnen. In China stehe weiter die sich rasant ausbreitende Corona-Welle im Fokus, nachdem die Regierung nach Druck aus dem Volk die strikte Zero-Covid-Politik in einer Kehrtwende aufgegeben habe. Allerdings drohe nun das Gesundheitssystem überfordert zu werden.



Auf Unternehmensseite im Fokus dürften am heutigen Mittwoch die Aktien von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA), Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) und BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) stehen. Der BioNTech-Konkurrent Moderna und der Pharma-Partner Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hätten am Dienstag mit Daten aus einer klinischen Studie bei Melanom-Patienten für positive Schlagzeilen gesorgt. Der BioNTech-Partner Pfizer habe von Goldman Sachs eine Kaufempfehlung erhalten. Im Blickpunkt dürften zudem die Jahreszahlen von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) stehen. Die Aktie der Merck KGaA dürfte von einer Kaufempfehlung der UBS profitieren.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot. (14.12.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Freude der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA lässt am Mittwoch vor der FED-Zinsentscheidung weiter nach, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Knapp zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent schwächer auf 14.483 Punkte. Der DAX habe am Vortag auf den sich abschwächenden Inflationsdruck zunächst mit einem Kurssprung reagiert.Er sei jedoch über sein Zwischenhoch von Anfang Juni bei 14.709 Zählern nicht hinausgekommen und habe zum Handelsende sogar einen Großteil der in Reaktion auf die Teuerungsdaten verzeichneten Gewinne wieder aufgezehrt. Anleger würden nun an diesem Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED am Abend warten und mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte rechnen, womit die FED ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation mit mehreren Zinserhöhungen von 0,75 Prozentpunkten etwas entschärfen würde.Den Börsen werde es aber nicht reichen, dass die FED nach vier Jumbo-Schritten heute nur um 0,50 Prozentpunkte erhöhe, habe Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erläutert. Angesichts des erneut deutlichen Rückgangs der Inflationsrate würden die Börsianer eine Perspektive für das Ende des Zinserhöhungszyklus erwarten. "Und diese Erwartungen haben sich noch einmal verschärft. Die ersten erwarten die letzte Zinserhöhung bereits im März. Spätestens für das dritte Quartal werden erste Zinssenkungen erwartet." Altmann zufolge berge der Zinsentscheid am Abend daher großes Enttäuschungspotenzial.