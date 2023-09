Auch das globale Wachstum werde mit rund 3 Prozent in diesem und im kommenden Jahr im historischen Vergleich schwach ausfallen. Vor allem China falle bis auf weiteres als Lokomotive für die Weltwirtschaft aus. Die Prognosen würden die Erwartung der DONNER & REUSCHEL AG verstärkter Gewinnrevisionen im Zuge der Berichtssaison für das dritte Quartal untermauern. Kurzfristig rechne die DONNER & REUSCHEL AG daher mit einer Fortsetzung der schwankungsreichen Seitwärtsbewegung im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwischen 15.500 und 16.500 Punkten.



Neben der zyklischen Konjunkturdelle werde die deutsche Wirtschaft aber auch von strukturellen Wachstumsproblemen und zunehmend nachteiligen Standortbedingungen zurückgehalten - u.a. hohe Steuern, hohe Energiepreise, komplexe Bürokratie, langwierige öffentliche Verwaltung, Fachkräftemangel. Ein Beleg dafür seien Daten der OECD, nach denen die deutsche Wirtschaft aktuell gerade die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung des Jahres 2019 erreicht habe. Der Corona-bedingte Einbruch sei also erst jetzt ausgeglichen worden, während Japan rund 3,5 und die USA mehr als 6 Prozent im Vergleich zu 2019 vorn lägen.



Die Bundesregierung habe viele dieser Themenbereiche mit den "10 Punkten für den Wirtschaftsstandort Deutschland" sowie dem von Bundeskanzler Scholz an die Bundesländer adressierten "Deutschland-Pakt" adressiert und entsprechende Gegenmaßnahmen formuliert. So solle unter anderem das Wachstumschancen-Gesetz durch Investitionsprämien, attraktive Abschreibungsmöglichkeiten und steuerliche Förderungen Anreize für Investitionen und Innovationen geben, vor allem auch für den Mittelstand. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz solle den Kapitalmarkt stärken und Start-Ups durch mehr Risikokapital unterstützen. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollten beschleunigt, die Bürokratie abgebaut, bezahlbare Energie abgesichert und die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte erleichtert werden. Ein ebenfalls sehr wichtiger Aspekt für die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft sei ein klares Bekenntnis zur Unterstützung internationaler Kooperationen und Arbeitsteilung sowie des globalen Handels. Begleitet würden diese Planungen von einem Haushaltsentwurf 2024, der die Rückkehr zur Einhaltung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse mit einer Neuverschuldung unterhalb von 0,35 Prozent des BIP vorsehe. Das Gesamtpaket könne in der Theorie den notwendigen Aufbruch in die Transformation der deutschen Wirtschaft einleiten. Entscheidend für dessen Erfolg sei jedoch die tatsächliche Umsetzung und die Frage, ob mit den Maßnahmen ausreichend privatwirtschaftliche Investitionen und ein insgesamt positiver, nach vorne gerichteter Ruck in der Gesellschaft angereizt werden könne. Die Bundesregierung müsse diese Agenda daher gezielt nachhalten, um weitere wichtige Aspekte ergänzen und vor allem positiv zum Mitgestalten motivieren.



An den Kapitalmärkten stünden kommende Woche die geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank FED und der EZB im Fokus. Vonseiten der FED werde keine weitere Leitzinsanhebung erwartet. Trotzdem dürfte Präsident Powell darauf hinweisen, dass der Inflationsdruck nach wie vor zu hoch sei und keine baldige Zinssenkung in Aussicht stellen würden. Im EZB-Rat dürfte die Frage einer weiteren Zinsanhebung intensiv diskutiert werden, denn es gebe offensichtlich auch zunehmend Befürworter einer Zinserhöhungspause. Die DONNER & REUSCHEL AG gehe allerdings von einer weiteren Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte aus, denn das Tempo der Inflationsabsenkung habe in der Eurozone zuletzt deutlich abgenommen und externe Faktoren wie die stark gestiegenen Rohölpreise untermauern diese Tendenz. EZB-Präsidentin Lagarde dürften daher die Gefahr einer zu frühen Beendigung der geldpolitischen Straffung als höher einstufen als die Gefahr, zu stark anzuheben und damit die Wirtschaft zu stark abzukühlen. (08.09.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In ihren Herbstprognosen haben sowohl das Kiel Institut für Weltwirtschaft als auch das ifo-Institut die Wachstumserwartungen für Deutschland und die Eurozone im laufenden Jahr auf -0,5 bzw. -0,4 Prozent nach unten korrigiert, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Parallel habe das Statistische Bundesamt von einem Einbruch der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im Juli um 11,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat berichtet. Dieser sei zwar durch einen im Juni verbuchten Großauftrag im Segment Luft- und Raumfahrt verzerrt, allerdings liege der Auftragseingang auch im Vergleich zum Vorjahr 10,5 Prozent drunter. Dabei seien wichtige exportorientierte Branchen wie der Maschinenbau, die Metallverarbeitung und elektronische Bauteile besonders betroffen. Auch die Industrieproduktion habe im Juli im Vergleich mit dem Vormonat um 1,8 Prozent nachgegeben. Erkennbar sei der schon begonnene Strukturwandel in der deutschen Industrie, denn die energieintensive Produktion sei im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent gesunken. Für 2024 werde ein dynamischeres Wachstum von knapp 1,5 Prozent für Deutschland erwartet - unter anderem getrieben durch stark steigende Reallöhne und damit den privaten Konsum.