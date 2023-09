Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigte gestern neue 10-Tage-Tiefs bei 15.578-x, konnte sich dann aber fangen, abermals den Test der 200-Tages-Linien bei 15.500/15.450 auslassen und an der großen Sommerrange-Unterkante nahe 15.660 schließen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die BNP Paribas habe gestern bei 15.578 resolute Käufer, Stunde um Stunde um Stunde identifiziert. Das bedeute: Solange der DAX heute nicht unter das gestrige Tief 15.565 falle, sei der Trendpfeil leicht aufwärts gerichtet. Im Prinzip sei es aber nur die Fortsetzung der Seitwärtsphase die am 18.08. bei 15.468 begonnen habe. Viel des Aufwärtspotenzials sei 8 Uhr mit 15.720 bereits eingepreist gewesen, ein Schicksal derer, die Nachts gern schlafen würden (was auch vernünftig sei). Die ersten größeren Tageshürden würden für den XETRA DAX bei 15.765 und 15.795 in Form des "KIJUN-d" und "EMA200-h1" in die Quere kommen. Per Indikativ-Chart, einer FDAX-Ableitung sei schon 15.700 als Widerstand zu nennen. (14.09.2023/ac/a/m)