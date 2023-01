Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß für gestern: "...Der DAX-Zwischenanstieg von 14.906 setzt sich am heutigen Montag im besten Fall bis 15.125/15.132 oder bis zur Gap-Auffüllung 15.181 fort, nicht aber über 15.270...", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Im wahren Leben habe man den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Vormittag im Hoch passend bei 15.146 gesehen, um dann die Kurslücke des Tages bei 15.033,56 zu schließen. Das sei es dann auch für den DAX gewesen, denn an der krassen US-Tec- und S&P 500-Rally habe der DAX am Nachmittag nicht mehr teilgenommen, sondern habe nur mit "weit aufgerissenen Augen" gestaunt und dabei am Widerstand ca. 15.080 verharrt.



Der DAX beginne heute bei ca. 15.115, so sage es zumindest die Vorbörse von 8:15 Uhr. Der DAX könnte immer noch dazu neigen, weitere zwei Tage unterhalb des Vorwochenhochs 15.270 zu verbleiben und irgendwann urplötzlich, nämlich newsbedingt Richtung 14.906-x bzw. zur Unterstützungszone 14.820/14.675 zu ziehen. Das wäre die Ausbildung einer 2. Pullbackstrecke, die wenn sie komme ab 15.132/15.181 starten müsste. Allgemein: Alles was im DAX bis 14.819/14.676 herunterkomme, sei nur ein kurzes Durchatmen vor weiteren Versuchen, den DAX zum Allzeithoch 16.290 zu entwickeln. Zugute komme den DAX-Bullen die breite grüne "Ichimoku-Wolke" des Tageskerzencharts. (24.01.2023/ac/a/m)



