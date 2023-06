Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Nach dem erfolgreichen Re-Break bei 16.000 Punkten zum Wochenauftakt habe der deutsche Leitindex seine Aufwärtsbewegung gestern fortsetzen und dabei auch das offene Gap vom 24. Mai vollständig schließen können. Schon zur Eröffnung bei 16.218 habe das Aktienbarometer klar über dem Vortagsschluss (16.098) notiert und ein weiteres, diesmal 120 Zähler breites Gap in den Chart gerissen. Das sei jedoch mit dem Tagestief bei 16.088 später direkt wieder geschlossen worden, während die Blue Chips in der Spitze bis auf 16.233 Punkte gestiegen seien.Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag habe der deutsche Leitindex seine Kletterpartie vor dem für heute Abend anberaumten Leitzinsentscheid der US-Notenbank zunächst fortgesetzt. Das Long-Szenario: Nach dem erfolgreichen Gap-Close bei 16.153 Zählern hätten die Notierungen jetzt Raum für einen Hochlauf an das alte Rekordhoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten. Gelinge der Sprung über diese Hürde, könnte sich ein Sprint an das aktuelle Allzeithoch bei 16.332 anschließen. Nach dem Sprung auf eine neue Bestmarke wäre der Weg auf der Oberseite dann zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Das Short-Szenario: Drehe der DAX vor dem US-Leitzinsentscheid dagegen nach unten ab, sollte ein kleinerer Rücksetzer bei 16.153 (=obere Kante der Kurslücke vom 24. Mai) aufgefangen werden. Darunter dürfte das 2021er-August-Top bei 16.030 Punkten stützend wirken, bevor die 16.000er-Barriere auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Sollten die Kurse per Tagesschluss unter diese Haltelinie fallen, würde das offene Gap vom Montag in den Fokus rücken, das erst bei 15.950 geschlossen wäre. Der nächste Halt wäre dann bei 15.900 bzw. an der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 15.879 Punkten) zu finden. (14.06.2023/ac/a/m)