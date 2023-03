Der Dow Jones sei um -0,90% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,71% gefallen. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) sei um +0,56% geklettert.



E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99)-Chef Leonhard Birnbaum habe am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz die Entscheidung der Bundesregierung über das geplante Laufzeitende der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland scharf kritisiert: "Wir berauben Deutschland einer wichtigen Option, obwohl die Energiekrise noch nicht vorbei ist, und hoffen, dass die französische Kernkraft läuft."



Der Kölner Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040) erwarte einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) auf dem Niveau des Vorjahres. Die Dividende solle mit EUR 1,05 je Aktie stabil bleiben. Für Q1 2023 rechne man mit einem bereinigten Ergebnis zwischen EUR 180 Mio. und EUR 220 Mio.



Der Münchener Autokonzern BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) plane in den nächsten zwei Jahren (ab 2025) mindestens sechs neue Fahrzeuge einer neuen Baureihe. Angabe gemäß sollten bereits deutlich vor 2030 mehr als die Hälfte aller verkauften BMW mit einem vollelektrischen Antrieb ausgestattet sein.



Brent habe sich dem volatilen Marktumfeld nicht entziehen können und sei im Handelsverlauf unter 72 USD gesackt (nachdem der Preis diese Woche in den Nachwehen der SVB (ISIN US78486Q1013 / WKN A0ET46)-Krise bereits auf den tiefsten Stand seit Dezember gefallen sei). Der US-Dollar sei als sicherer Hafen begehrt gewesen und kratze wieder an der 1,06er Marke. (16.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktien (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) stehen nach unglücklichen Aussagen ihres Top-Shareholders Saudi National Bank weiter unter Verkaufsdruck und fallen auf Rekordtief ("Saudi National Bank absolutely will not provide more assistance to Credit Suisse"), so die Analysten der Nord LB.Die Aktie habe den achten Tag in Folge niedriger geschlossen und am Mittwoch über 20% verloren. Year-to-Date habe sich ein Minus von rund 40% angesammelt, auf Zwölf-Monatssicht liege das Minus bei rund 75%. Kosten zur Absicherung eines Kreditausfalls (CDS) von Credit Suisse-Anleihen hätten sich am Mittwoch der 10%-Marke genähert.Im Credit Suisse-Umfeld hätten insbesondere Finanzwerte im DAX gelitten. Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) und die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) seien unter den Worst Performern gewesen. Die Commerzbank Aktie sei um 8,71% gefallen, die Deutsche Bank habe 9,25% verloren. Der DAX falle wieder unter 15.000 und verliere 3,27% (fast 500 Punkte). WKN 720327 ) um -2,37% gesunken.