Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg gestern passend bis 16.962 und fiel dann zum Gap, dem Schlusskurs vom letzten Donnerstag bei 16.859, wo der Index exakt nach oben abdrehte und sich heute früh bei 16.960 wiederfindet, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei also in der neutralen Zone geblieben, die sich von 16.822 Punkten bis 17.003 Punkte erstrecke.Auch heute stelle sich die Frage: DAX 17.000+x für weitere 400 Punkte zu 17.423 oder DAX 16.822-x für die Vollendung eines Doppeltops für eine Abwärtsstrecke zu 16.675/16.645? Zunächst mal bleibe der DAX aber neutral. Die Neutralität erhalte sich der DAX zwischen 16.822 Punkten und 17.003 Punkten. Dazwischen könne der DAX Tausende Variante oszillierender Art abspulen. Glaubt ihr, man könne die eine Variante der 1.000 Varianten vorab herausfiltern? - so Rocco Gräfe, Chart-Experte von der BNP Paribas. Gestern habe das ja sehr gut geklappt (Top 16.962 Punkte, Tief 16.859 Punkte). Die Challenge gelte! DAX-Prognose: Starte der DAX heute oberhalb von 16.916 Punkten (Vorbörse 16.960 Punkte), so habe der Index die Chance, bis 17.000/17.005 Punkte zu steigen. (06.02.2024/ac/a/m)