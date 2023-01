Ausblick: Von den bislang elf Sitzungen im neuen Jahr habe der DAX neun im Gewinn beenden können. Entsprechend bullish präsentiere sich daher die charttechnische Ausgangslage.



Das Long-Szenario: Oberhalb von 15.153 hätten die Blue Chips Platz für einen Sprint an die Volumenspitze rund um 15.225 Zähler. Gelinge auch dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) bei 15.650 folgen. Darüber dürfte anschließend das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 in den Fokus rücken. Etwas höher müsste dann auf die Barriere rund um 15.800 geachtet werden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt jetzt bei 15.095 angetragen werden. Eine Etage tiefer sollte auf die 15.000er Marke geachtet werden. Falle der DAX unter diese Haltelinie, müsste ein Test der Unterstützung zwischen 14.935 und 14.925 einkalkuliert werden. Gehe der schief, dürfte das 2021er Oktober-Tief bei 14.819 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es um die Auffangzone aus Juni-Hoch (14.709) und Dezember-Top (14.676) gehen würde. Darunter könnten das offene Gap vom 9. Januar, das April-Hoch und die 14.600er Marke als Haltestellen infrage kommen. (17.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es auch zum Start in die dritte Januar-Woche weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA seien die Börsen gestern feiertagsbedingt geschlossen geblieben - habe der DAX zum Wochenauftakt weitere 0,3% zulegen und das Januar-Top auf 15.153 Zähler schieben können. Gleichzeitig habe der Index die aktuelle 2023er Performance auf 8,7% ausgebaut. Dabei sei schon mit der Eröffnung bei 15.112 der Sprung über das Tageshoch vom Donnerstag bei 15.095 Punkten gelungen. Mit dem Endstand bei 15.134 sei der Index jedoch am Intraday-Top vom Freitag hängengeblieben.