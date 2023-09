Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei der DAX am GD100 nach unten abgeprallt und müsse nun einen neuen Anlauf für einen Ausbruchsversuch unternehmen.



Das Long-Szenario: Um sich wieder in Position für einen Break zu bringen, sollte das Aktienbarometer im ersten Schritt über 15.900 steigen und direkt danach die kurzfristige 50- sowie die mittelfristige 100-Tage-Linie im Bereich von 15.950 überwinden. Einen Schlusskurs oberhalb der Trendlinien vorausgesetzt, hätten die Kurse Raum für einen Sprint an die 16.000er Barriere. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Hochlauf an das 2021er August-Hoch bei 16.030, das Vorwochenhoch (16.043) und/oder das Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 entwickeln.



Das Short-Szenario: Setze der Index dagegen seine Abwärtsbewegung fort, müsste auf die Auffangzone bei 15.805/15.799 geachtet werden. Würden die Notierungen unter diesen Halt fallen, würden das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 und das März-Top bei 15.706 als Unterstützungen nachrücken. Sollte der DAX per Tagesschluss unter 15.706 rutschen, könnte die offene Kurslücke vom vergangenen Montag bei 15.632 geschlossen werden, bevor über einen Test der 15.600er Marke oder des Zwischentiefs vom 25. August bei 15.579 nachgedacht werden müsste. Darunter sollte dann der GD200 bei 15.450 stützend wirken. (04.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag um 0,7% auf 15.840 nach unten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits den August mit einem Minus von 3% beendet habe, seien die heimischen Blue Chips auch zum Start in den September nicht in Fahrt gekommen. Bei 15.936 mit leichten Verlusten gestartet (Vortagsschluss bei 15.947), seien die Notierungen zunächst auf das Tageshoch bei 15.985 Zählern gestiegen. Im Anschluss hätten die Kurse jedoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt und seien mit dem Handelsbeginn an der Wall Street auf das Tagestief bei 15.840 zurückgefallen, was gleichzeitig auch dem Endstand entsprochen habe.