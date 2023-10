Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.085 habe sich der DAX zunächst noch einmal oberhalb der 15.000er Barriere behauptet.



Das Long-Szenario: Um die laufende Korrektur zu stoppen, müsste der deutsche Leitindex zunächst das September-Tief bei 15.139 überwinden. Danach sollten die Kurse unverändert über das Juli- und das August-Tief bei 15.456 bzw. 15.469 steigen und im Anschluss auch das Verlaufshoch vom Freitag bei 15.516 überbieten. Gelinge der Break, könnte sich ein Sprint an den GD200 (aktuell bei 15.590) bzw. die 15.600er Schwelle anschließen. Eine Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend könnte frische Long-Impulse freisetzen und einen Hochlauf an das Volumenmaximum sowie das März-Top bei 15.706 begünstigen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe dagegen nun bereits die 15.000er Marke im Fokus. Sollte der Index unter die runde Tausender-Marke fallen (wichtig: per Tagesschluss), würde das 2022er März-Hoch bei 14.925 als mögliche Haltestelle nachrücken. Würden die Notierungen dort ebenfalls keine Unterstützung finden, wäre ein Rückfall an das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 möglich. Darunter könnte es dann zu einem Test des markanten März-Tiefs bei 14.458 kommen, wobei dieses Level zusätzlich durch eine Volumenspitze verstärkt werde. (04.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Tag der Deutschen Einheit um 1,1% auf 15.085 Punkte zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Fehlstart in den neuen Monat - während der deutsche Leitindex bereits am Montag 0,9% abgegeben habe, habe sich die Abwärtsbewegung am gestrigen Feiertag nahtlos fortgesetzt. Dabei seien die Notierungen bereits zum Opening bei 15.184 mit Verlusten in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 15.247), hätten sich zunächst aber noch auf das Tageshoch bei 15.258 schieben können. Dort seien die Blue Chips jedoch nach unten abgedreht und am Nachmittag auf das Tagestief bei 15.075 zurückgefallen - den niedrigsten Stand seit dem 27. März.