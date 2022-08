Am Abend stehe das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Hier seien Hinweise auf weitere Leitzinsanhebungen zu erwarten - und deshalb die Anleger entsprechend nervös.



Lauf FED Watch Tool der CME gebe es am Markt keine klare Meinung, was die nächste Sitzung im September bringen könnte. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 50 Basispunkte liege leicht über 50 Prozent, die für 75 Basispunkte leicht darunter.



Diese Unsicherheit mache sich heute wieder an der Börse breit. Der DAX notiere rund 170 Zähler unter dem Vortagesschluss. Noch halte er sich aber in seinem seit Mitte Juli gültigen Aufwärtstrend, der zurzeit bei etwa 13.730 verlaufe. In diesem Bereich liege auch eine horizontale Unterstützung.



Die Euphorie der letzten Tage sei urplötzlich verflogen. Allerdings seien nach den starken Gewinnen innerhalb der letzten Wochen Gewinnmitnahmen normal. "Der Aktionär" habe seine Long-Position mit einer Stop-Market-Order abgesichert, eine entsprechende E-Mail sei an die Abonnenten verschickt worden. (17.08.2022/ac/a/m)







FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Marke von 14.000 Punkten hat der DAX am Mittwoch nicht einmal ansatzweise im Visier, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Gegenteil: Der deutsche Leitindex notiere eine Stunde vor Handelseröffnung an der Wall Street bei 13.734 und damit klar darunter. Neben neuen Inflationsdaten aus Großbritannien dürften einige Investoren vor den FED-Minutes ihre Gewinne mitnehmen.