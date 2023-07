Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stagnierte gestern erneut, kam nicht über die Hürde 16.210 hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.DAX Prognose, intraday: Die Lage im DAX sei unverändert, alles sei extrem zäh. a) Zwischen 16.140 und 16.240 sei der DAX heute neutral. b) Über 16.255 steige der DAX bis 16.290 und 16.330/16.335. c) Unter 16.135 zeige der DAX Schwäche und fällt im Zuge dessen bis 16.050. DAX Tageskerzenchart / Sommer: Der DAX handle in einer Range zwischen 15.660 und 16.290. Der DAX handle innerhalb dieser Range in einem Aufwärtstrend mit sich abschwächendem Momentum. Dem DAX fehle im Zuge dessen und vor allem im Angesicht der letzten acht Handelstage, ein Pullback-Entladung bis 15.755, um den Anstieg von 15.450 zu verarbeiten. Ab 15.755 könnte der DAX wieder bis 16.250 steigen. (26.07.2023/ac/a/m)