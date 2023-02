Der DE30 sei am Freitag von seinem jüngsten Hoch bei 15.600 Punkten abgeprallt, was von einer bärischen Divergenz des Momentum-Indikators begleitet worden sei. Das deute darauf hin, dass die jüngste Rally an Kraft verlieren könnte. Wenn es den Verkäufern gelinge, die Kontrolle zu behalten, könnte sich der Abwärtsimpuls in Richtung 14.730 Punkte fortsetzen, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur und das 23,6% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert werde. Andererseits seien die Käufer während der heutigen Sitzung sehr aktiv, und ein weiterer Angriff auf die oben erwähnte Marke von 15.600 Punkten könne nicht ausgeschlossen werden. Ein Durchbruch nach oben würde den Weg zum Allzeithoch bei 16.330 Punkten ebnen (Quelle: xStation5 von XTB).



Die Aktie der Commerzbank sei um 4,5% gestiegen, als der deutsche Kreditgeber am Montag wieder in den Blue-Chip-Index DAX aufgenommen worden sei. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", habe Vorstandschef Manfred Knof vor Beginn der heutigen Sitzung gesagt. "Die Rückkehr der Commerzbank ist ein gutes Signal für den deutschen Bankenmarkt."



Die Aktie der Commerzbank sei am Montag stark gestiegen und nähere sich dem wichtigen Widerstandsniveau bei 11,45 Euro, das durch frühere Kursreaktionen und das 78,6% Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle, die im Januar 2018 begonnen habe, markiert werde. Sollte der Kurs nach oben ausbrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Kurses vom Januar 2018 bei 13,80 Euro fortsetzen. Solange der Kurs jedoch unter dem oben genannten Widerstand liege, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 7,00 Euro einsetzen, die durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur, die Aufwärtstrendlinie und das 38,2%-Retracement gekennzeichnet sei (Quelle: xStation5 von XTB).



Tesla habe heute bekannt gegeben, dass in seiner Fabrik in Brandenburg bei Berlin nun 4.000 Fahrzeuge pro Woche produziert würden. Laut einem aktuellen Produktionsplan, der von Reuters eingesehen worden sei, habe das Unternehmen von Elon Musk dieses Ziel drei Wochen früher als geplant erreicht. (27.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices starteten nach ihrem schlechtesten Wochenergebnis in diesem Jahr mit einem Plus in den heutigen Handelstag, so die Experten von XTB.Der DAX habe um 1,5% zugelegt, gestützt von Technologie- und Einzelhandelswerten. Die Händler hätten die Besorgnis über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verdaut. Die Märkte würden nun erwarten, dass die EZB die Zinssätze im nächsten Monat um weitere 50 Basispunkte anhebe, und das Zinshoch werde nun bei 3,9% im Februar 2024 gesehen. Die in dieser Woche anstehenden neuen Inflationsdaten dürften weitere Hinweise auf den Inflationsdruck in der Eurozone liefern, wobei die Kernrate auf dem Rekordniveau von 5,3% verharren dürfte.