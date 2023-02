Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich zu Beginn der Woche verbessert. Die Mehrzahl der europäischen Aktien verzeichne nun Kurssteigerungen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Die Aktien von Befesa würden heute mit einem Minus von fast 4% gehandelt, nachdem Morgan Stanley sie auf "equal-weight" herabgestuft habe. Das Kursziel liege bei 52 Euro.



Siltronic verliere derzeit fast 5%, nachdem die Empfehlung von Berenberg herabgestuft worden sei. Das niedrige Rating sei durch die Bedrohung der Aktie bedingt worden. In der Studie habe Analyst Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg auf die schwächere Nachfrage nach Unterhaltungselektronik wie PCs und Smartphones verwiesen, die zu einem Anstieg der Lagerbestände an elektronischen Bauteilen bei den Kunden von Siltronic geführt habe. Dies dürfte sich auf den Siliziumwaferhersteller auswirken, so der Experte, der seine Kaufempfehlung zurückgenommen habe. (13.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag dieser Woche an den europäischen Aktienmärkten bringt eine etwas bessere Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Die europäischen Indices würden derzeit moderate Gewinne verzeichnen, die jedoch aufgrund der Unsicherheiten, die sich aus den morgigen US-Inflationsdaten ergeben würden, nur gering seien. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung enthalte keine für die Anleger wichtigen Veröffentlichungen. Nach dem Ende der Sitzung an der Wall Street würden die Quartalszahlen von Palantir Technologies und SolarEdge Technologies veröffentlicht.