Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX brach am Feiertag über das obere Ende der neutralen Zone 15.700/16.000 aus und stieg bis Freitag auf das höchste Hoch aller Zeiten, also über das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 16.290, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der Wochenschluss sei knapp darunter, bei 16.275 festgestellt worden.DAX Basisszenario (60% Wahrscheinlichkeit): Der DAX beginne heute an bzw. in der Nähe der alten Allzeithochmarke, an der "Hürde" 16.290. In der Hauptvariante oszilliere der DAX vorerst die meiste Zeit des Tages zwischen dem alten Allzeithoch (16.290) und der jüngsten Range-Oberkante bei ca. 16.000. Der DAX rage aus dem Bollinger Band des Tageskerzencharts heraus, was für den Moment einen etwas zu schnellen Anstieg anzeige. Interessant werde auch die Reaktion der großen Marktteilnehmer sein, die Donnerstag und Freitag nicht anwesend gewesen seien. Würden diese Urlauber die neuesten DAX Hochs bestätigen? (22.05.2023/ac/a/m)