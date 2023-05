Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat mit dem Tief bei 15.722 das untere Kursziel 15.662 verpasst und seit dem 2. Test des Donnerstagstiefs am Freitag eine Zwischenrallie bis 15.980/16.000 gestartet, zu dem Rücklaufziel, dass ab 15.662 vorgesehen war, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.Demnach sei ab 15.980/16.000 mit etwas Stagnation zu rechnen, was ja ins Tagesbild der Vorrede passen würde. Pullbacks von 16.000 würden 15.909 oder 15.862 erreichen. Beides wäre gut genug, um dann weiter zu steigen. Nach DAX Stundenschluss über 16.015 habe der DAX Anstiegschancen bis 16.069 (island gap) sowie 16.100 (61,8% Rt) und 16150 (Gap), was heute auch sinnvolle Aufgaben des Feiertagshandels wären.Auch 16.332/16.382 liege im Bereich des Möglichen, sei aber etwas unwahrscheinlicher. Unter 15.722 falle der DAX meistens direkt bis 15.662. Ab DAX 15.662 seien sofortige Starts von Anstiegen erwartbar, meist als rebound einer SKS Schulter zu 15.980. (29.05.2023/ac/a/m)