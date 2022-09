Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die Ziele 12.440/12.390 (neues Jahrestief) und 12.257 (100% measuring) am Freitag erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zitat: "Der DAX strebt zu den bisherigen Jahrestiefs bei ca. 12.440/12.390... Es läuft auch eine "100% Wiederholungstrecke" von 13.565 zu 12.257..." Der DAX-Wochenschlusskurs sei unter sensiblen Marken festgestellt worden und zwar unter den bisherigen Jahrestiefs von März und Juli. Der VDAX sei dabei deutlich angestiegen. Die Eskalation der DAX-Verkäufer gehe also in die nächste Runde.



Der DAX handle in der Vorbörse in Höhe des Freitagstiefs. Eine Nachmittagserholung (12.363) habe fachgerecht noch unter der Horizontale des Julitiefs, also unter 12.391 geendet. Bei 12.175/12.163 sei der DAX kurzzeitig in Bezug auf den Stundenkerzenchartkanal überverkauft und könnte versuchen, spätestens ab 10 Uhr (nach den Verkäufern der Sonntagsleser) etwas seitwärts zu ziehen und zu konsolidieren. Auch in Bezug auf den DAX-Tageskerzenchart sei der DAX seit 12.257 überverkauft. Indes sei der DAX vor unteren steilen Übertreibungen in dieser Marktphase nicht geschützt. (26.09.2022/ac/a/m)



