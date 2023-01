Der Dow (ISIN US2605661048 / WKN 969420) habe am Freitag um 0,08 Prozent auf 33.978,08 Punkte zugelegt. Damit sei er im Wochenverlauf um 1,6 Prozent gestiegen und habe die Verluste aus der Woche zuvor weitgehend ausgebügelt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei am Freitag um 0,25 Prozent auf 4.070,56 Zähler gestiegen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Freitag wieder den höchsten Stand seit Mitte September 2022 erreicht und sei mit plus 0,96 Prozent auf 12.166,60 Punkte ins Wochenende gegangen.



Die Börsen Asiens hätten am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe mit 27.433,40 Punkten und damit 0,2 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um rund ein halbes Prozent gestiegen, nachdem vergangenen Woche wegen des chinesischen Neujahresfestes nicht gehandelt worden sei. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei um mehr als zwei Prozent gefallen.



Zum Wochenstart stünden einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem der Siemens-Healthineers-Konkurrent Philips (ISIN NL0000009538 / WKN 940602), Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z), Stabilus (ISIN DE000STAB1L8 / WKN STAB1L) und NXP Semiconductors (ISIN NL0009538784 / WKN A1C5WJ) berichten.



Im Fokus stehe zudem PNE (ISIN DE000A0JBPG2 / WKN A0JBPG), nachdem die US-Investmentbank Morgan Stanley ihr Aktienpaket an dem Windpark-Projektentwickler vorerst nicht verkaufen werde. Die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) habe eine Kaufempfehlung von Berenberg erhalten. Bei Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) werde die Citigroup nach Äußerungen der Vorstände etwas optimistischer. Sie habe das Kursziel auf 130 Euro angehoben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Für den DAX zeichnet sich ein leichterer Start in die neue Woche ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.105 Punkte. In der Vorwoche habe der DAX in engen Bahnen rund 0,8 Prozent zugelegt. Dem nach der Neujahrsrally Mitte des Monats bei 15.269 Punkten erreichten Hoch seit Februar 2022 habe er sich damit nur zögerlich genähert.Am US-Aktienmarkt sei es am Freitag per Saldo zwar aufwärts gegangen - vor allem für die Technologiewerte. Ein Rückschlag im späten Handel habe die Indices aber etwa wieder auf das Niveau vom europäischen Handelsschluss geführt. Neben weiteren Geschäftszahlen der Unternehmen stehe in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gebe die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).