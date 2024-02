Im Fokus dürften zudem auch E.ON und Mercedes-Benz stehen. Der Energieversorger habe am Vorabend mit einem starken Jahresgewinn überrascht, der Autobauer mit einem hohen Barmittelzufluss.



Zudem dürften einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Goldman Sachs habe das Kursziel für die Deutsche Bank von 18,30 Euro auf 19,50 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Morgan Stanley habe Zalando von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft. Und Jefferies sehe jetzt bei SAP eine Kaufchance. Das Kursziel für SAP hätten die Analysten von Jefferies von 135 auf 190 Euro erhöht.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag stark präsentiert. Der Dow Jones habe ein Prozent auf 38.519,84 Punkte zugelegt. Der S&P 500 habe am Ende 1,3 Prozent auf 4.906,19 Punkte gewonnen. Und der technologielastige NASDAQ 100 sei 1,2 Prozent auf 17.344,71 Zähler gestiegen.



Die asiatischen Aktienmärkte hätten sich am Morgen uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,4 Prozent höher geschlossen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen hingegen habe zuletzt zwei Prozent im Minus gelegen. Und auch beim Hang-Seng-Index in Hongkong sei es 0,3 Prozent nach unten gegangen. (02.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag ging der DAX noch mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 16.859,04 Zählern aus dem Handel, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Wochenschluss dürfte es aber beim deutschen Leitindex kräftig nach oben gehen. Eine starke Wall Street sowie nachbörslich Top-Zahlen von Amazon und Meta dürften auch den deutschen Markt beflügeln. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,8 Prozent höher auf 16.986 Punkte. Damit könnten sogar neue Rekordstände winken.