Nordex habe derweil am Morgen einen weiteren Auftrag aus Großbritannien melden können.



Zudem stünden einige Analysteneinschätzungen im Blickpunkt. Bernstein habe BASF von "market-Perform" auf "underperform" gesenkt. Dementsprechend dürfte die Aktie im Minus starten. Die UBS habe die Aktie von United Internet derweil von "buy" auf "neutral" gesenkt.



Der Fokus der Anleger dürfte sich zudem auf die Aktie von Rheinmetall, die zuletzt ein neues Allzeithoch habe erreichen können, sowie die Aktie von Bayer richten, die zum Wochenstart mit positiven News habe punkten können.



Die US-Börsen hätten am Montag stark in die neue Woche starten können. Trotz der Belastung durch Boeing sei der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 37.683,01 Zählern aus dem Handel gegangen. Der S&P 500 habe 1,4 Prozent auf 4.763,54 Punkte zugelegt. Dem technologielastigen NASDAQ 100-Index sei sogar ein Kursanstieg von 2,1 Prozent auf 16.649,87 Punkte gelungen.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Morgen uneinheitlich gezeigt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 1,2 Prozent habe zulegen können und auf dem höchsten Stand seit 34 Jahren geschlossen habe, habe der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,3 Prozent eingebüßt. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe sich nahezu unverändert gezeigt. (09.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Montag im Tagesverlauf deutlich zulegen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Eine freundliche US-Börse habe dem deutschen Leitindex Auftrieb verliehen. Am Ende sei er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 16.716,47 Zählar aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Dienstag könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 16.750 Punkte.Auf der Terminseite sei es weiterhin recht ruhig. Im Fokus stünden derzeit die JP Morgan Healthcare Konferenz, die noch bis 11. Januar laufe, sowie die Technikmesse CES, die noch bis Freitag in Las Vegas stattfinde. Auf der JP Morgan Konferenz präsentiere auch MorphoSys. Zudem stehe das Übernahmethema im Fokus. Auf der CES habe Volkswagen unter anderem angekündigt, den populären Chatbot ChatGPT in seine Fahrzeuge integrieren zu wollen. Zudem habe hier NVIDIA nach der Ankündigung neuer Produkte, die den KI-Megatrend adressieren würden, im Vordergrund gestanden.