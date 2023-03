Der US-Markt habe sich am Dienstag unentschlossen präsentiert. Am Ende habe der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 0,1 Prozent niedriger bei 32.394,25 Punkten geschlossen. Kurz vor Handelsende habe der US-Leitindex aber noch merklich tiefer gestanden. Beim marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe es ebenfalls leichte Verluste gegeben. Der Index habe am Ende 0,2 Prozent auf 3.971,27 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe noch etwas mehr nachgegeben: Er habe mit minus 0,5 Prozent auf 12.610,57 Punkte geschlossen. Die Marktexperten von BlackRock hätten kommentiert: Es würden die Aussicht auf eine Rezession in den USA geben, aber die US-Notenbank FED werde diesmal nicht zur Rettung eilen.



Freundlicher hätten sich am Mittwochmorgen die asiatischen Börsen präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 0,8 Prozent hinzugewinnen können. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe 0,3 Prozent zugelegt. Besonders deutlich sei es beim Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nach oben gegangen. Im späten Handel habe der Index zwei Prozent gewonnen. Unterstützung habe er dabei von deutlichen Kursgewinnen von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) und einer allgemein besseren Stimmung im Technologiesektor erhalten. Der chinesische E-Commerce-Gigant wolle sich in mindestens sechs Teile aufspalten. Das habe Alibaba am Dienstag mitgeteilt. So solle der Wert der einzelnen Unternehmen besser sichtbar werden. Die Aktie habe am Dienstag auf Tradegate fast 14 Prozent gewonnen.



Auf der Unternehmensseite stünden am heutigen Mittwoch erneut einige Jahreszahlen im Fokus: unter anderem von Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1), KONTRON AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN), JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN), PNE (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) und Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV). Im Blick stehe außerdem Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF), nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognose erhöht habe. Und auch Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) stehe im Fokus. Am Dienstag nach Börsenschluss habe Großaktionär Kuwait Investment Authority (KIA) den Verkauf eines großen Aktienpakets gemeldet. Zudem finde bei Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) die Hauptversammlung statt. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) könne einen weiteren Auftrag auf Griechenland vermelden. Auf der Konjunkturseite stehe am Morgen das GfK-Verbrauchervertrauen im Mittelpunkt des Interesses. (29.03.2023/ac/a/m)





Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich am Dienstag mit einem leichten Plus klar über der 15.000er-Marke behaupten können, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am heutigen Mittwoch könnte es beim deutschen Leitindex noch ein Stück weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher bei 15.199 Punkten.