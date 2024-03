Der DAX sei trotz der Rally immer noch günstig bewertet. Das durchschnittliche KGV der vergangenen zehn Jahre liege bei 14, das KGV für 2024 bei 13,4. Der S&P 500 sei mit 21 zwar merklich höher bewertet, aber von Übertreibung könne noch keine Rede sein: Im Börsenboom 2000 habe das KGV bei 30 gelegen.



Ein Kurstreiber sei die starke operative Entwicklung bei vielen Firmen. In Q4 sei der Gewinn der im S&P 500 gelisteten Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen - das sei der vierte Gewinnanstieg in Folge und das größte Wachstum seit Q4/2021 gewesen.



Außerdem seien viele Anleger kaum oder noch gar nicht in Aktien investiert. Sie hätten stattdessen 8,8 Billionen Dollar in Geldmarktfonds und festverzinslichen Wertpapieren angelegt und damit so viel wie nie zuvor.



Die Unternehmen würden auf 4,4 Billionen Dollar sitzen, was ebenfalls ein Rekordstand sei. Das sorge ebenfalls für Kursfantasie, könne das Geld etwa für Aktienrückkäufe, Sonderdividenden und Übernahmen genutzt werden.



Nicht zu vergessen: KI und die Aussicht auf sinkende Zinsen würden die Kurse weiterhin antreiben. KI sei die größte industrielle Revolution seit dem Internet und werde die Margen etlicher Unternehmen enorm steigern. Sinkende Zinsen würden Kredite billiger und Anleihen unattraktiver machen.



21 Prozent hat der DAX seit Oktober zugelegt - so viel gab es mit deutschen Blue Chips in etlichen Gesamtjahren nicht zu holen. Der S&P 500 habe in den vergangenen 18 Wochen 16 Wochen positiv abgeschlossen. Das habe es zuletzt im Jahr 1971 gegeben. Für weiter steigende Kurse gebe es immer noch gute Argumente. Dem DAX würden aktuell noch 260 Punkte bis zur 18.000-Punkte-Marke fehlen. Die 17.000-Zähler-Marke habe der Index erst vor zweieinhalb Monaten überwunden. NASDAQ 100 komme sogar auf ein Plus von 30 Prozent. Am Freitag sei der technologielastige Index auf 18.333 Zähler geklettert und damit das nächste Rekordhoch erreicht. Kursgewinne habe es jeden Monat von November bis Februar gegeben.