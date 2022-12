Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem bisher enttäuschenden Wochenverlauf fehlen dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch am Donnerstag die Impulse, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Ohne Schwung von der Wall Street würden sich die Anleger auch hierzulande in Deckung halten, die jüngste Seitwärtsbewegung setze sich vorerst fort. Entscheidend würden die Notenbanksitzungen in der kommenden Woche.



Die Zinsentscheidungen der FED und der EZB würden ihre Schatten bereits vorauswerfen. Da sonst keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda stünden und auch die Börsen in Asien wenig Impulse gebracht hätten, könnte sich der Markt heute von seiner ruhigeren Seite zeigen. (08.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >