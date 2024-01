Ebenfalls am Dienstag habe Siemens Energy Zahlen vorgelegt, die gut angekommen seien. Die Aktie dürfte damit heute ihren Erholungskurs fortsetzen.



Am Morgen habe der Chipausrüster ASML stark Zahlen veröffentlicht. Davon dürften auch die Aktien von Aixtron und Infineon profitieren können.



Die Aktie von Siltronic dürfte hingegen zunächst unter Druck stehen. Die Schweizer Großbank habe das Papier von "neutral" auf "sell" abgestuft.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sei 0,3 Prozent auf 37.905,45 Punkte gefallen. Für den marktbreiten S&P 500 sei es um 0,3 Prozent auf 4.864,60 Zähler nach oben gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,4 Prozent auf 17.404,21 Punkte zugelegt.



Die Börsen in China hätten sich am Morgen freundlich präsentiert. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt um 0,2 Prozent gewonnen, der Hang-Seng-Index in Hongkong sogar 1,3 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen habe mit minus 0,8 Prozent auf hohem Niveau konsolidiert. (24.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Dienstag kaum bewegt gezeigt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 16.627,09 Zählern aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch dürfte es aber wieder nach oben gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,7 Prozent höher auf 16.737 Punkte.Gute Stimmung komme insbesondere vom Technologiesektor. Der Streamingkonzern Netflix habe am Vorabend starke Quartalszahlen vorlegen können. Anleger würden nun auf weitere gute Nachrichten bei der Zahlenvorlage der nächsten Konzerne aus dem Sektor in den kommenden Tagen hoffen. Am heutigen Mittwoch stünden nach US-Börsenschluss die Die Zahlen von IBM und Tesla auf dem Programm.