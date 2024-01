Im Blickpunkt dürften am heutigen Dienstag erneut einige Quartalsberichte stehen. Goldman Sachs habe HelloFresh von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 23,40 Euro auf 12,20 Euro fast halbiert.



Optimistischer werde die Citigroup für die Allianz-Aktie. Sie habe die Einschätzung für den Versicherer von "neutral" auf "buy" angehoben und das Kursziel von 253,00 Euro auf 272,80 Euro erhöht. Die Aktie von Munich Re habe die Citigroup hingegen von "buy" auf "neutral" und das Kursziel von 428,50 Euro auf 419,50 Euro reduziert.



Im Fokus dürfte zudem weiter die Aktie von LANXESS stehen. Die Aktien von LANXESS hätten am Montag nach einem Pressebericht zum Kunststoff-Geschäft angezogen und damit zu den besten Werten im MDAX gezählt.



Die asiatischen Börsen hätten am Morgen unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sei nach zuletzt starken Tagen 0,8 Prozent gefallen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,1 Prozent nachgegeben, der Hang Seng-Index in Hongkong habe sogar 2,3 Prozent im Minus gelegen. (16.01.2024/ac/a/m)







Der deutsche Leitindex sei am Ende 0,5 Prozent im Minus bei 16.622,22 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am Dienstag dürfte es beim DAX weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent tiefer auf 16.547 Punkte.